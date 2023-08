Terni, Menciotti non smette di stupire: è vicecampione del mondo nei 100 dorso

Non smette di stupire e conquistare allori mondiali ed europei Riccardo Menciotti, il 28enne nuotatore paralimpico ternano protagonista in questi giorni ai Para Swimming World Championships di Manchester (Regno Unito). Per lui nella giornata di domenica è arrivata una grande soddisfazione: in terra inglese ha conquistato l’argento nei 100 dorso categoria S10 nuotando in 1’00.73. L’unico a far meglio di lui è stato il connazionale Stefano Raimondi, mentre sul terzo gradino del podio c’è l’ucraino Ihor Nimchenko. Il suo palmarés internazionale si allarga.

