Terni, rimpatriati tre stranieri con svariati precedenti penali

Super lavoro per il personale dell’ufficio immigrazione della questura di Terni: negli ultimi giorni sono stati tre i cittadini stranieri rimpatriati coattivamente ed una l’espulsione – per un totale di 93 dall’inizio del 2021 – che ha riguardato un altro straniero. Le attività fanno seguito ai controlli disposti dal questore Bruno Failla per contrastare l’immigrazione irregolare.

Torna in Tunisia

Un 51enne originario della Tunisia, appena scarcerato dopo una condanna ad oltre 4 anni di reclusione per reati di droga, è stato rimpatriato a seguito degli accertamenti condotti dalla terza sezione dell’ufficio immigrazione che hanno consentito di risalire sia alla vera identità che ad altri precedenti penali per furto e spaccio di monete false. L’uomo, da oltre 30 anni in Italia e da sempre irregolare – con diverse espulsioni alle spalle, mai rispettate – è stato accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio di Potenza per essere imbarcato sul primo volo utile per la Tunisia.

Gli altri provvedimenti

Il secondo rimpatrio – presso il Cpr di Torino – riguarda un 24enne algerino, anche lui appena scarcerato da vocabolo Sabbione dove aveva finito di scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per una rapina commessa a Milano nel 2018. Il terzo rimpatrio è quello relativo ad un 29enne tunisino, giunto in Italia a luglio da Lampedusa. In questo caso sono stati i carabinieri del comando stazione di Giove ad intercettarlo: ferito al volto, ai militari ha dichiarato di essere rimasto coinvolto in una rissa avvenuta a Roma, con alcune cittadine di origini africane che gli avevano fratturato il naso. L’uomo è stato accompagnato al Cpr di Bari. L’espulsione riguarda invece un tunisino di 36 anni, in Italia dallo scorso aprile e fermato dalla squadra Volante di Terni in centro.