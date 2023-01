Terni, risanamento palestra Fatati: appalto a Perugia con ribasso del 10%

di S.F.

Sarà una ditta di Perugia ad occuparsi degli attesi lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra della ‘Felice Fatati’, istituto comprensivo del quartiere di Campomaggiore a Terni. La migliore offerta è infatti quella della Ediltermica divisione impianti tecnologici: ribasso del 10,29% rispetto all’importo a base di gara da 136 mila euro e aggiudicazione per una cifra complessiva di 122 mila euro. L’operazione riguarda anche il contenimento dei consumi energetici e l’iter è in mano al responsabile unico del procedimento, il geometra Stefano Fredduzzi.

L’SOS DELL’OTTOBRE 2021

Il problema

«La palestra – fu spiegato mesi fa – necessita di vari interventi di ristrutturazione e, in particolare, dell’urgente recupero della tenuta dell’impermeabilizzazione della copertura per eliminare le notevoli infiltrazioni di acqua meteorica che compromettono lo svolgimento delle attività, in quanto allagano la pavimentazione causandone un forte ammaloramento e danneggiano gli impianti di illuminazione e climatizzazione». Notevoli le difficoltà nel corso del tempo a causa della problematica.