Terni, ruba bici ‘di lusso’ anche se è ai domiciliari: preso

Non ce l’ha fatta a resistere alla tentazione di farsi un giro su quella bicicletta in fibra di carbonio del valore di oltre 5 mila euro e, nonostante fosse agli arresti domiciliari per furto, è salito in sella, nel primo pomeriggio con il caldo asfissiante, sperando forse di non essere visto. Un giro fra i palazzi di un quartiere popolare alla prima periferia di Terni è costato caro ad un ternano di 53anni.

L’inseguimento

L’uomo non immaginava che una pattuglia in borghese della polizia di Stato di Terni fosse in zona, impegnata in un servizio per il contrasto dei reati contro il patrimonio, attività disposta dal questore Bruno Failla anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini. Il 53enne pregiudicato non poteva neanche sapere che quel giorno, in servizio, c’era un poliziotto che svolge attività agonistica come ciclista e che, quando insieme al collega della sezione antidroga della squadra Mobile lo ha visto sfrecciare tra i palazzi, ha notato la costosissima bicicletta di ultimo modello. Poi lo ha riconosciuto in quanto pluripregiudicato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio: scontato l’inseguimento.

Ripristinati gli arresti domiciliari

Il ‘ciclista improvvisato’ ha provato a seminarli infilandosi con la bici nei vicoli stretti e passando per un piccolo cancello pedonale, ma alla fine uno di loro è sceso dall’auto e, a piedi, è riuscito a bloccarlo. Nella successiva perquisizione domiciliare, oltre a 20 grammi di hashish, è stata trovata una seconda bicicletta, anche questa molto costosa, e l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere di essere l’autore del furto. Alla fine è stato denunciato ed è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari; le biciclette sono state restituite ai proprietari che avevano sporto regolare denuncia e che, ovviamente contenti, hanno ringraziato la polizia di Stato.