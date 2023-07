Terni, sabato c’è ‘Spiritus Carsulae’: danza e immersione nella storia

Uno spettacolo di danza itinerante con immersione nella storia. ‘Un sogno ad occhi aperti’ viene definito: è ‘Spiritus Carsulae’, l’iniziativa al debutto sabato mattina alle 10 – gli altri appuntamenti ci saranno il 5, 26 agosto e il 2 settembre – nell’area archeologica ternana a cura del Centrodanza spazio performativo con coreografie di Franco Ciculi, Marzia Magi e Chiara Tosti e supporto di Alessandro Stella.

I protagonisti

Lo spettacolo vedrà protagonisti Anastasia Almo, Michela Bregliozzi, Mattia Chiarelli, Martina Chiattelli, Giada Cipiciani, Franco Ciculi, Costanza Costantini, Elisa Mariotti, Costanza Mobilia, Stella Morelli, Sophie Piccio, Luca Sebastiani e Chiara Tosti. L’evento rientra nell’ambito di Carsulae Vivere. Il progetto è finanziato in buona parte con il Por Fesr 2014-2020 ed è ideato/promosso da Monte Meru società cooperativa in collaborazione con il Comune di Terni, la direzione regionale musei Umbria e Vivaticket. Per info sui biglietti c’è il portale carsulae.site ed i numeri 0744 1804413 – 3270933751.