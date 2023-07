Terni, Sabbione: finisce all’asta immobile commerciale da 6 mila metri quadrati

di S.F.

Un avviso di asta che non passa inosservato considerando la zona e la dimensione della struttura in questione. C’è la firma sull’avvio della procedura per un compendio immobiliare in strada di Sabbione 26, proprio di fronte al tubificio: in ballo ci sono poco meno di 6 mila metri quadrati di superficie con l’avvocato Enrico Panfili custode del bene pignorato.

Il primo tentativo di vendita senza incanto – tutto nato da una procedura esecutiva proposta da una Spa di Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine – è stato fissato per il 25 ottobre all’hotel Valentino. L’immobile, tra l’altro di recente ristrutturato, è locato dal 2019 e allo stato attuale è utilizzato con uso terziario/direzionale: il fabbricato da 5.909 mq di superficie complessiva è finito all’asta per un prezzo di 1 milione 317 mila euro ed un’offerta minima da presentare pari a 987 mila euro.