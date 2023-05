Terni: salvata dal suicidio in largo Frankl. Per gli agenti-eroi della Locale c’è l’elogio

Era lo scorso 26 gennaio quando la polizia Locale di Terni, grazie al coraggio di quattro agenti – di cui due ufficiali – era riuscita a salvare una donna di 45 anni, ternana, che voleva gettarsi nel fiume Nera dalla passerella di largo Frankl. Nei giorni scorsi il sindaco di Terni Leonardo Latini ha conferito un elogio ai quattro poliziotti – Francesco Silvani, Stefano Cari, David Rugeri e Simone Cianchetta -, riconoscendo l’importanza, la prontezza e anche la difficoltà del gesto.

Coraggio e prontezza

Quella mattina uno dei quattro agenti – Simone Cianchetta – stava andando al lavoro quando sulla passerella di largo Frankl ha notato questa donna seduta su una trave oltre la balaustra. Subito ha capito che voleva gettarsi nel fiume e per questo ha lanciato l’allarme al comando. Così i colleghi si sono portati sul posto. Per prima cosa è stato interdetto il transito ai pedoni sul ponte e poi gli ufficiali David Rugeri e Stefano Cari hanno cercato di parlare con questa donna, che era sconvolta, per farla ragionare e ottenerne la fiducia, con l’obiettivo di avvicinarla e metterla in salvo. Ma lei, con il passare dei minuti, si spostava sempre di più verso il vuoto. A un certo punto quando la situazione sembrava destinata a finire nel peggiore dei modi, l’agente Silvani ha deciso di togliersi il giaccone e il cinturone e, senza farsi notare da lei, mentre gli altri continuavano a parlarci, ha saltato la balaustra e ha iniziato ad avvicinarsi, camminando in bilico sulla trave. Passo dopo passo, sempre cercamdo di non farsi vedere, si è accostato fino a quando è riuscito ad afferrarla sotto l’ascella e a portarla al sicuro, con l’aiuto dei colleghi, sul piano della passerella. Lì è stata poi soccorsa e tutto si è concluso. Per l’agente Silvani, un rischio vero: «In quei momenti non stai tanto a ragionare – dice – segui un po’ l’istinto e cerchi di fare tutto al meglio. È andata bene, per fortuna. E questo è l’importante».