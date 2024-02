Terni, San Valentino: c’è il ‘Grand tour dei baci romantici’. Con principe azzurro

Non solo Loveland in piazza Solferino e il ‘Gran ballo degli innamorati’ in piazza Tacito. Tra le iniziative più curiose in arrivo nell’ambito degli eventi valentiniani, c’è anche il ‘Grand tour dei baci romantici’ per le vie cittadine. Bene, che sarebbe? Nel portale Vivi Terni viene specificato che si tratta di «una performance itinerante che coinvolgerà il pubblico dentro la fiaba dell’amore, con la foto del bacio finale. Venerdì 9 febbraio, dalle 17 alle 19, sarà possibile rivivere l’Amor Cortese della poesia romantica con un attore nella veste di principe azzurro seguito da un gruppo musicale rinascimentale».

