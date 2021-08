Terni, San Valentino: ciclista ferita in un incidente

Incidente stradale martedì mattina all’incrocio fra via San Valentino e via Sturzo, a Terni. Coinvolti un’autovettura Skoda Fabia condotta da una 53enne ternana ed una bicicletta con in sella una 35enne residente a Narni (C.F. le sue iniziali). Quest’ultima, finita a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

Condividi questo articolo su