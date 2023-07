Terni: scontro auto-moto in via Lungonera Savoia. Centauro 46enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato all’incrocio fra via Lungonera Savoia e viale Brenta, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Seat condotta da un 50enne (E.S. le sue iniziali) ed una motocicletta con in sella un 46enne (F.T.), entrambi residenti a Terni. In seguito all’urto – laterale – il centauro è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per i rilievi, sono giunti gli agenti della polizia Locale di Terni mentre le operazioni di messa in sicurezza di veicoli e carreggiata sono state eseguite dagli operatori di Area Sicura. Secondo quanto appreso, la moto era in fase di sorpasso – consentito – e l’auto stava svoltando a sinistra, da via Lungonera Savoia verso viale Brenta.

