Terni, scontro scooter auto in via Rosselli: 25enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì in via Fratelli Rosselli, a Terni. Due i veicoli coinvolti: un’autovettura Fiat Panda condotta da una 36enne di origini romene e residente a Terni (I.P. le sue iniziali) ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella un 25enne di origini albanesi (F.X.) anche lui residente a Terni. Il giovane, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato – sempre cosciente – al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

