Terni: senza patente, targa, assicurazione e revisione. Stangato 27enne in via Battisti

Senza patente perché mai conseguita, senza assicurazione, senza revisione, con una targa a cinque caratteri – di quelle non più valide da almeno dieci anni – presa da un altro veicolo e messa lì, sul suo scooter 125, per dare meno nell’occhio. Roba che, tradotta in verbali e relative sanzioni, supera i 6.500 euro da pagare. Non è stato un buon pomeriggio, quello di mercoledì, per un 27enne ternano – già noto alle forze dell’ordine – fermato in via Cesare Battisti dalla squadra motociclisti della polizia Locale di Terni. Gli agenti lo tenevano d’occhio da un po’ e mercoledì hanno avuto l’occasione di fermarlo e di accertare tutta una serie di violazioni che hanno portato, fra le altre cose, al sequestro del mezzo. In termini di multe, la ‘sola’ guida senza patente supera i 5 mila euro. La mancanza di assicurazione arriva invece ad 880, per citare le due più ‘onerose’. Quella messa in atto in via Battisti è solo la più recente delle attività degli agenti-motociclisti del comando di Terni, quotidianamente sulle strade per garantire tutta una serie di servizi al cittadino.

