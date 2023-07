Terni: serata di moda alla Tonic. A sfilare sono i clienti – Le foto

Non sono professionisti del settore ma si sono fatti ampiamente valere, le modelle e i modelli che hanno sfilato la sera di venerdì 23 giugno nel parco della palestra Tonic di Terni. L’evento, organizzato dalla struttura sportiva di via del Centenario, ha avuto una particolarità su tutte: a sfilare sono stati i clienti/soci della Tonic che hanno partecipato con entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. E a giudicare dal riscontro in termini di pubblico e organizzazione, si può dire che la serata sia pienamente riuscita.

L’idea originaria è stata di una cliente della Tonic, Anna, che per anni ha lavorato nel mondo della moda. La proprietà l’ha raccolta e si è affidata a lei e ai ‘creatori’ dei capi che hanno sfilato a bordo piscina: le donne indossavano creazioni della stilista romana Alessia Fantini, ideatrice del marchio Cosmic Girl; gli uomini si sono affidati invece alle scelte del noto store Fausto Moda di Cristiano Montecchiari.

Ad accompagnare la sfilata, la musica di Dj Gigi e l’evento ha potuto contare anche sul supporto di alcuni sponsor come Ottica Barbara, Pasticceria Evy, Elisabetta Beauty Maker (che ha curato il trucco delle modelle), Cenci Noleggi by MaMà. Il tutto si è concluso fra gli applausi e un ‘dolce’ momento conviviale nel parco della piscina. Dagli organizzatori anche un ‘grazie’ a Benedetta, Valeria, Alessia e Anna. E l’appuntamento è per il prossimo evento nel segno della Tonic.

LE FOTO DI ALESSANDRO OSSIDI