Terni: si precipita per salvare la figlia e resta incastrata fra due auto. Mamma soccorsa

Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica in corso del Popolo, a Terni, accanto al parcheggio comunale di palazzo Spada, per una donna di circa 45 anni che è rimasta incastrata con le gambe fra lo sportello della sua autovettura e l’auto parcheggiata accanto. La signora, con la figlia piccola a bordo, era scesa per pagare il parcheggio ma si è resa conto che l’auto si era sfrenata e aveva iniziato a muoversi. A quel punto si è precipitata verso il veicolo ma è rimasta bloccata: soccorsa in prima battuta da alcuni passanti e poi dalle guardie giurate Securpool che si trovavano in zona, è stata poi affidata alle cure degli operatori del 118. Dolorante e sotto shock, non ha fortunatamente riportato conseguenze gravi. Illesa la bimba. Sul posto si sono portati, per i rilievi, gli agenti della polizia Locale ternana.

Condividi questo articolo su