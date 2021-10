Terni, sistemazione via Narni: cambia il piano, si lavora in notturna

di S.F.

La modalità e il giorno di partenza effettiva dell’opera di sistemazione resta lo stesso, salvo rinvii o ulteriori ‘revisioni’. Cambia invece ciò che era previsto in origine per la fase uno dell’intervento: c’è la suddivisione in due sub fasi per tentare di avere un impatto meno ‘invasivo’ sulla circolazione in una delle zone più trafficate del territorio comunale. Il tema riguarda la sistemazione stradale di via Narni, a Terni: si farà tutto in notturna a partire da lunedì.

Da ciò che si apprende la novità si è concretizzata dopo un confronto di mercoledì mattina tra gli uffici dei lavori pubblici, della viabilità e la polizia Locale. Le tempistiche – circa dieci giorni dall’avvio – non vengono modificate. In sostanza rispetto all’anello originario (da strada di Sabbione fino a strada delle Campore/Confini, percorso molto lungo) per la nuova viabilità temporanea c’è stata una sorta di divisione: si procederà fino a strada di Recentino, punto mediano del tratto coinvolto. Come detto il sistema resta lo stesso. Certo è che per commercianti e cittadini – diverse le Pec arrivate a palazzo Spada per chiedere delucidazioni in merito – che si trovano nel settore interessato dai lavori non saranno giorni facili. Il via ci sarà lunedì.

In un primo momento era stato comunicato che i lavori in notturna non potevano essere eseguiti per via – incremento di oltre il 10% – del costo maggiore. Invece in seguito ad un ulteriore confronto nella giornata di giovedì è emerso che si potrà procedere in questo modo con tempi di esecuzione ridotti: «A partire dalla serata di lunedì (tempo permettendo) e per tutta la settimana, dalle 20.30 fino alle 6.00 del mattino successivo, l’impresa – spiega l’assessore Benedetta Salvati – procederà all’esecuzione dei lavori previsti. A seguito di nuove valutazioni, ulteriori approfondimenti e costruttivi confronti con gli organi di polizia Locale e con gli uffici competenti in materia di viabilità, i tecnici della direzione lavori pubblici hanno disposto l’esecuzione dei lavori interamente in orario notturno: in tale orario con il traffico praticamente assente la viabilità sarà gestita con un semplice senso unico alternato e senza deviazioni. Uno sforzo organizzativo ed economico rilevante, come sempre, nell’interesse della città».