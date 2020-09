Terni, ‘solito’ incrocio: ferito un carabiniere

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì al ‘solito’ incrocio fra via Martin Luther King e via Giandimartalo da Vitalone, a Terni. Coinvolte due autovetture: una Ford Focus condotta da un uomo ternano di 71 anni e una Fiat Panda dei carabinieri del comando stazione di Piediluco. Uno dei due militari a bordo del mezzo di servizio, è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale dal 118 per accertamenti: le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto, gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi relativi al sinistro stradale. Fra l’altro sempre martedì mattina, all’incrocio in questione, si era verificato un altro incidente senza gravi conseguenze. Un punto ‘critico’ per la viabilità ternana, stando alle statistiche.

