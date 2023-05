Terni, sorriso Foconi anche in Messico: il fiorettista è d’argento

Un fine settimana messicano con medaglia per il fiorettista ternano Alessio Foconi, protagonista ad Acapulco sia nella gara individuale che in quella a squadre. Il podio per uno degli assi dello sport locale è arrivato nella seconda competizione, disputata insieme a Tommaso Marini, Filippo Macchi e Daniele Garozzo: il quartetto azzurro ha conquistato l’argento dopo aver eliminato Belgio (45-26), Corea del Sud (45-33) e, in semifinale, la Francia (45-40). Stop nell’atto conclusivo al cospetto degli Stati Uniti, trionfatori con il punteggio di 45-41. Festa per il gruppo del commissario tecnico Stefano Cerioni.

