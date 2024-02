Terni, sos da v. Alfieri: «Mia figlia caduta per il pessimo stato»

Uno spiacevole episodio riguardante che fa scattare una sorta di sos rivolto a chi di dovere. A rivolgersi a umbriaOn per mettere in evidenza il problema è un residente dell’area di via Vittorio Alfieri, a pochi metri dall’Hyperion di Miniucchi: «In questa parte del quartiere – l’appello – ci sono strade e marciapiede distrutti. Mancano interventi urgenti e camminare a piedi, in auto ed in bicicletta è un pericolo. Domenica pomeriggio mia figlia, di sei anni, è caduta a causa del pessimo stato dell’asfalto. Serve la sistemazione». In effetti le foto pubblicate sotto sono più che indicative.

