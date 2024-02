Terni, spaccia a Porta Sant’Angelo: 43enne fermato e arrestato

Lo hanno fermato in viale dello Stadio venerdì pomeriggio, dopo che nella zona di Porta Sant’Angelo – nel centro di Terni – aveva ceduto una dose da mezzo grammo di cocaina ad un cliente 31enne. Per questo i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni – che già tenevano d’occhio il soggetto da qualche giorno – sono entrati in azione e lo hanno fermato. 43 anni, originario della Romania e domiciliato in una struttura ricettiva della provincia di Terni, è stato arrestato per spaccio di droga. Addosso aveva 26 dosi di cocaina per un totale di 12 grammi, oltre ad alcune dosi di hashish e marijuana e 650 euro in contanti. La convalida si è tenuta sabato mattina e il 43enne romeno è stato colpito dal divieto di dimora in provincia di Terni. Segnalato in prefettura il cliente che aveva acquistato la dose. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, lo spacciatore consegnava la droga anche a domicilio, presso le abitazioni dei numerosi clienti.

Condividi questo articolo su