Terni, spaccia hashish a quasi 70 anni: arrestato lo ‘zio’

Il suo soprannome nell’ambito del mondo dello spaccio ternano è ‘zio’ in ragione dell’età – 68 anni – piuttosto avanzata, specie per chi ha quotidianamente a che fare con le droghe. L’uomo – S.S, le sue iniziali – è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri del reparto operativo della Compagnia di Terni. I militari durante un controllo nei pressi dell’abitazione del 68enne, che vive nei pressi del parco ‘Le Grazie’, hanno fermato un 44enne originario di Roma, trovato in possesso di circa un grammi di hashish. Droga che aveva appena acquistato dallo ‘zio’ cbe è stato poi perquisito in casa. Con sé aveva 50 grammi di hashish divisi in pezzi e un bilancino di precisione. Per questo è stato arrestato in flagrante, con applicazione dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre il cliente è stato segnalato in prefettura a Terni come assuntore.

