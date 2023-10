Terni-Spoleto: lavori per almeno due anni lungo la Flaminia tra cantieri e deviazioni

Viabilità tra Terni e Spoleto lungo la ‘Flaminia’, ci vorrà molta pazienza per i cittadini in questo periodo. Motivo? I cantieri previsti da Anas per la sistemazione – in particolar modo – dei sei viadotti lungo il percorso. Ma non solo.

Disagi

La società nei giorni scorsi ha dato delucidazioni sui lavori legati ai viadotti ‘Fosso del Molino’ e ‘Fosso del Cimitero’. Ma c’è anche altro in programma ed a parlarne è stato il Tgr Umbria con un servizio di Massimo Solani: lungo i 25 chilometri del tratto tra Terni e Spoleto sono previsti da qui ai prossimi trenta mesi numerosi cantieri per migliorare la viabilità e la sicurezza. Nel 2024 sono state programmate chiusure per il traffico pesante con tanto di deviazioni sulla viabilità secondaria locale per i mezzi ‘leggeri’. Il piano complessivamente è da 30 milioni.

Gli interventi

Andrea Primicerio è il responsabile gestione rete Anas Umbria: «Previsto il risanamento strutturale, miglioramento sismico di sei viadotti e oltre dieci interventi per la sicurezza stradale», il suo commento. Ci sarà anche la sistemazione degli incroci a raso e l’allargamento di un tratto di carreggiata. I lavori su due viadotti sono già iniziati con il senso unico alternato: il semaforo a stretto giro sarà allungato e la circolazione attuale resterà in questo modo almeno fino a maggio. Risultato? Mezzi leggeri sul vecchio tracciato della Somma – da riqualificare -, quelli pesanti deviati in direzione Valnerina.