Terni-Spoleto, ‘Flaminia’: senso unico alternato da giovedì vicino la Somma

Senso unico alternato da giovedì lungo la ‘Flaminia’ tra Terni e Spoleto, nel tratto all’altezza del valico della Somma. Lo rende noto Anas a causa dei lavori di risanamento strutturale del viadotto ‘Fosso del Molino’ al km 117,290.

La viabilità

«Per consentire l’avanzamento – spiega la società – dei lavori sarà provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo. Le lavorazioni in questa fase si svolgono al di sotto del piano stradale (quindi non visibili dai veicoli in transito) su una corsia alla volta, con circolazione consentita sulla corsia adiacente. L’opera è costituita da un ponte ad arco in calcestruzzo armato lungo 82 metri. Gli interventi consistono nel ripristino strutturale, miglioramento sismico e adeguamento statico della struttura. Nel dettaglio, viene eseguito il rinforzo delle fondazioni, il ripristino e l’incremento delle armature e di tutte le parti in calcestruzzo, oltre al rifacimento della pavimentazione, al ripristino dei giunti di dilatazione e alla regimentazione organizzata delle acque di piattaforma. In contemporanea sono in corso interventi analoghi anche sul viadotto adiacente, denominato ‘Fosso del Cimitero’ (km 116,760) anch’esso con struttura ad arco, lungo 77 metri. Attualmente – conclude Anas – le attività si svolgono al di sotto del piano stradale senza limitazioni alla circolazione. A seguire, i due interventi saranno unificati in un’unica cantierizzazione al fine di contenere i disagi al traffico». L’intervento complessivo vale 3,4 milioni di euro.