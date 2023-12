Terni, stadio Liberati: «Ristrutturazione ok. Non farne uno nuovo. E resti in quell’area»

di S.F.

«È una ‘provocazione’ per non fare uno stadio nuovo, è uno spreco ed è scomodo per noi cittadini. Chiaro che è una nostra opinione». Le parole sono dell’architetto Paolo Leonelli, uno dei due professionisti ternani – l’altro è l’ingegnere Luigi Corradi – che ha organizzato un evento in biblioteca nel pomeriggio di giovedì: ‘Il Liberati oggi ha 60 anni. Demolire o intervenire sull’esistente?’, il tema affrontato. Le idee in merito sono chiare.

L’unica soluzione

L’argomento è d’attualità tra problemi con la manutenzione straordinaria dell’impianto, il progetto stadio-clinica di Stefano Bandecchi ed il certificato di idoneità statica valido fino al 30 dicembre 2026, come indicato dalla direzione lavori pubblici nel documento legato ai servizi pubblici di rilevanza economica. «Io e Paolo – il commento di Corradi – ci siamo incontrati e siamo finiti a parlare dello stadio. Ci siamo accorti che ambedue eravamo fautori di una sola e unica soluzione: lasciarlo in quella posizione e ristrutturare il vecchio. Le voci che circolano lasciano delle porte aperte anche per il trasferimento. Noi rifiutiamo questo per una serie di ragioni. Anche i relatori del piano regolatore di Terni, da Ridolfi a Portoghesi, dissero che la posizione dello stadio era la migliore possibile in Italia rispetto alla città».

Il costo

Per Corradi e Leonelli niente demolizione: «Siamo concordi sulle idee fondamentali. Lo stadio si può mettere a norma: prima scelta è farlo rimanere in quel punto perché lì è un nucleo sportivo e ci sono i servizi. Inoltre i costi: 4-5 volte di meno rispetto al farlo nuovo. Il grande difetto di questo impianto – il commento dell’architetto – è che hanno previsto la pista d’atletica. Non è stata mai usata: eliminandola si riesce a raggiungere tranquillamente 13-14 mila spettatori, la norma per la serie A è 12 mila. Ma se ne possono fare anche di più, è una scelta che si può fare. La ristrutturazione costerebbe 7-8 milioni a fronte di 50 per il nuovo. E la struttura prefabbricata arriverebbe a breve. Si può fare un intervento che ha molti punti positivi. Se ne abbiamo parlato con sindaco e amministrazione? Li abbiamo invitati». In Bct anche il figlio di Luigi Corradi, l’ex assessore Sandro, e l’ex direttore generale del Comune Aldo Tarquini.