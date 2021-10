Terni, stupro al Chico: espulso il giovane condannato nel 2020

Il 30 giugno del 2019 violentò sessualmente una giovane nel parcheggio del Chico Mendes, a Terni. Ora, a poco più di due anni dal fatto, la polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di Ramy Hakim: il ragazzo egiziano, all’epoca dell’accaduto appena 18enne, fu arrestato dai carabinieri del comando provinciale e poi condannato a due anni e quattro mesi di reclusione (pena sospesa).

Via dall’Italia

L’espulsione c’è stata nella giornata di venerdì come riferisce la questura. Il giovane per la violenza sessuale fu condannato dal tribunale di Terni, quindi la conferma dalla Corte di appello di Perugia. Ora il questore Bruno Failla ha emesso il rifiuto del permesso di soggiorno nei suoi confronti, cui ha fatto seguito il decreto espulsivo del prefetto Emilio Dario Sensi: uno step che ha consentito all’ufficio immigrazione della questura di accompagnarlo presso il centro di permanenza e rimpatrio di Bari per l’esecuzione del provvedimento.