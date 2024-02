Terni, Superbike: Petrucci punta al titolo tra gli ‘indipendenti’

C’è ottimismo in casa Barni Spark Racing Team in vista dell’avvio della stagione 2024 Superbike, previsto tra due settimane in Australia al Phillip Island grand prix circuit. Danilo Petrucci punta in alto dopo il debutto nel 2023.

L’obiettivo

Nel 2023 per il pilota di Terni tre podi. Nella stagione 2024 guiderà ancora la Ducati Panigale V4R con «il chiaro obiettivo di vincere la classifica dei piloti ‘indipendenti’. Al suo fianco nel box ci sarà ancora Yari Montella, in sella alla Ducati Panigale V2. «Abbiamo voluto entrambi questo rinnovo perché sia io che il team sappiamo – spiega il ternano – che ci sono tutti i presupposti per fare meglio dello scorso anno dove sono arrivati risultati più che soddisfacenti. Se siamo ancora qui è perché vogliamo di più. Nel 2023 abbiamo impiegato metà stagione per arrivare a essere competitivi, ora ripartiamo con una consapevolezza diversa fin dall prima gara». Non resta che attendere.