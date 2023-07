Terni: tampona donna in via Lungonera e fugge. Ritrovato grazie a un testimone

Incidente stradale con una donna ferita e successiva fuga del tamponante – poi individuato dalle forze dell’ordine – nella notte fra domenica e lunedì a Terni, in via Lungonera Cimarelli. Decisiva ai fini della soluzione del ‘caso’, la testimonianza dell’ex consigliere comunale Devid Maggiora che ha fornito agli inquirenti i dati per risalire al veicolo fuggito dopo lo schianto e al relativo conducente.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza, quando una Punto condotta da un giovane, si è schiantata contro una Peugeout con al volante una donna, la cui vettura ha arrestato la propria corsa contro un cartellone pubblicitario posto lungo l’argine del fiume Nera. «E se non ci fosse stato quel cartellone – osserva Devid Maggiora – forse l’auto tamponata sarebbe finita giù in acqua, con conseguenze drammatiche».

Indagine lampo

Dopo l’impatto, il conducente della Punto è sceso dall’auto per accertarsi rapidamente dell’accaduto, salvo poi ripartire. L’ex consigliere e attuale coordinatore della Lega Terni ha assitito all’intera scena, «e ho fornito alla polizia Locale – racconta – le informazioni per ricostruire la situazione». E infatti nel giro di poco, mentre la donna veniva soccorsa dal 118 – per lei nulla di grave fortunatamente -, il giovane che ha causato il sinistro è stato rintracciato in via Murri, con l’avvio di tutte le procedure di legge destinate a far finire il caso all’attenzione dell’autorità amministrativa e di quella giudiziaria.