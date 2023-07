Terni: tamponamento a Gabelletta. Una persona in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di domenica in via Gabelletta, a Terni. Si è trattato di un tamponamento fra due autovetture, in particolare una Niass che ha tamponato una Opel Karl. Il giovane conducente di quest’ultima vettura è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni – la Opel era alimentata a Gpl – e gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile per gli accertamenti del caso e i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

