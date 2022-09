Terni: tamponamento a tre in viale Aleardi

Incidente stradale – un tamponamento a catena – nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 13.30, in viale Aleardi a Terni. Coinvolte in tutto tre autovetture, i cui conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 intervenuti con due ambulanze: le loro condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi, oltre al personale di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

