Terni: tamponamento a tre sulla rotatoria di viale dello Stadio

Incidente stradale giovedì mattina all’altezza della rotatoria dell’area commerciale di viale dello Stadio, a Terni. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre autovetture – una Ford e due Peugeot – che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati i carabinieri e quindi gli agenti della polizia Locale ternana, mentre il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata è stato eseguito dagli addetti di Area Sicura. Uno dei mezzi coinvolti è risultato privo di revisione. Fisiologici i disagi per la viabilità.

