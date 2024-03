Terni, teatro Verdi: 44 mila euro per smaltire l’amianto. C’è anche un doppio subappalto

di S.F.

Ristrutturazione del teatro Verdi di Terni, ci si avvicina alla fase principale del I stralcio da 6 milioni di euro. Ed ecco che ci sono due subappalti ed un affidamento per il prosieguo delle operazioni: riguardano rispettivamente sottoservizi, piccole lavorazioni edili, opere di scavo e lavori di demolizione (149 mila euro per la Cavalletti srl), la bonifica bellica sistematica terrestre (9 mila euro alla Ccm srl di Casagiove di Caserta) e trasporto/smaltimento di materiale da costruzione contenente amianto. Più la bonifica della cisterna con gasolio: per quest’ultima operazione c’è la Ipic Servizi ambientali srl di Massa Martana per un importo complessivo di poco inferiore ai 45 mila euro. A firmare in tutti i casi è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.