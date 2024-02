Terni, teatro Verdi: nuova ordinanza, si sposta la fognatura

Cantiere per il I stralcio del teatro Verdi a Terni, nuovi lavori e altra ordinanza che va ad incidere sulla viabilità. A firmarla è il dirigente alla mobilità Claudio Bedini ed in questo caso coinvolge sia vico Sant’Agape che via dell’Ospedale, come d’altronde è facile comprendere passando in zona: si parla di istituzione del senso unico alternato regolato da segnaletica dal 28 febbraio al 6 marzo (fase 1) e dal 6 marzo al 14 marzo (fase 2). Motivo? Lavori di spostamento della fognatura. Operazione di «estrema necessità». Nel frattempo si è scavato anche dall’altro lato, a pochi passi da via della Biblioteca. Nelle immagini l’impatto a giovedì mattina.

PER LA BONIFICA BELLICA SCAVI ANCHE A MANO

DICEMBRE 2023, IL DOPPIO AFFIDAMENTO PER BONIFICA BELLICA E AMIANTO