Terni, tensione in centro: ricoverato

Momenti concitati lunedì mattina in centro a Terni, fra piazza Solferino, piazza della Repubblica e via Garibaldi. Un ternano di mezza età, in evidente stato di alterazione, è stato soccorso dagli operatori del 118 dopo aver creato più di un problema. L’uomo, barcollante e che urlava frasi sconnesse, ha gettato a terra uno scooter suscitando timori per la sua e altri incolumità. Non semplice l’intervento degli agenti della squadra Volante e della polizia Locale di Terni per immobilizzarlo e consentirne il trasporto in ospedale. Alla fine ci sono riusciti ed ora l’uomo, già noto, è in cura al Santa Maria.

