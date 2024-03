Terni, tiro dinamico sportivo: Trionfetti e Carapacchi al top

Grande performance per Federico Trionfetti e Mirko Carapacchi del CTS Terni, di scena a Castel Sant’Elia (Viterbo) in occasione della terza tappa del campionato federale per il tiro dinamico sportivo. Entrambi hanno primeggiati nella sfida in terra laziale. Bene anche due talenti della società, vale a dire Margot Scimmi – trionfo nella categoria production optics lady – e Alessandro Fefeli, secondo nella categoria Classic A. Il successo ottenuto – le parole di Claudio Trionfetti, responsabile del CTS Terni – è il risultato del duro lavoro e dell’impegno costante degli atleti. Continueremo su questa strada positiva e presto accoglieremo un raduno tecnico che coinvolgerà giovani promesse della nazionale italiana. Speriamo che anche loro possano trovare a Terni l’ispirazione necessaria per trionfare a livello internazionale».

