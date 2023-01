Terni: torna ‘Tanto per dire’. Corso di dizione aperto a tutti

Insegnare, parlare al telefono, interloquire con persone di altre città, sostenere un colloquio di lavoro: sono tantissime e quotidiane le situazioni che ci ricordano l’importanza di saper parlare – al momento opportuno – in modo comprensibile, chiaro, piacevole e senza inflessioni dialettali. Per il settimo anno consecutivo e dopo due anni in didattica a distanza, torna in presenza ‘Tanto per dire’, il corso di dizione organizzato dal liceo classico Tacito di Terni aperto a tutti: docenti, studenti, professionisti e cittadini.

Corso aperto a tutti

Durante il corso vengono affrontati tutti gli aspetti che riguardano la dizione e la pronuncia neutra della lingua italiana: dalla respirazione alla corretta emissione dei suoni, dall’articolazione all’intonazione, all’espressività; le regole dell’ortoepia e della fonetica, gli accenti e la pronuncia di vocali e consonanti. Il corso di dizione è rivolto a tutta la cittadinanza (senza limiti di età e senza necessità di conoscenze pregresse) e si terrà a partire dal 9 febbraio 2023, ogni giovedì dalle 17 alle 19, per una durata totale di 16 ore (suddivise in 8 lezioni da 2 ore ciascuna). Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati.