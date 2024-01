Terni, tornano le ‘Arance della Salute’ Airc in piazza

Si rinnova in tutta Italia il tradizionale appuntamento con le ‘Arance della Salute’ della fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Circa 20 mila volontari saranno protagonisti nelle piazze italiane per la distribuzione delle arance rosse coltivate in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10) e marmellata d’arancia (8). «Il tuo sostegno contribuirà al finanziamento di circa 6.000 ricercatori per affrontare il cancro. Insieme», il messaggio lanciato per l’iniziativa. A Terni sarà possibile acquistare in piazza della Repubblica e in piazza Dalmazia.

