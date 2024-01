Terni, Torreorsina: novità metanizzazione

di Massimo Leopoldi

segretario del circolo Pd Collestatte-Torreorsina

Con la delibera 334 del 26 settembre 2016, il consiglio comunale indicò alcune frazioni ancora non servite direttamente dal metano nelle quali occorreva portare tale servizio, ed a seguito della delibera il piano di metanizzazione fu aggiornato. È notizia di questi giorni che a breve dovrebbero finalmente partire i lavori a Torreorsina, in Strada dei Mandrilli. Esprimiamo forte soddisfazione come Circolo PD, per un’opera ancora una volta programmata dalla nostra precedente amministrazione, e che trova finalmente compimento.

In via Castellana e strada dei Mandrilli venti anni fa le nostre giunte realizzarono la nuova fognatura, ed ora la metanizzazione è un ulteriore tassello della volontà del PD di realizzare le opere necessarie nelle antiche municipalità, anche nelle piccole frazioni meno densamente popolate. In strada dei Mandrilli occorre risolvere anche un ulteriore problema, ovvero quella dell’illuminazione, in una strada stretta ma utilizzata da decine di automobilisti, e che al bivio ha una fermata dell’autobus frequentata anche da studenti, che rimane al buio soprattutto d’inverno.

Al fine di applicare la famosa regola del buon padre di famiglia, avanziamo una proposta a Umbria distribuzione gas, all’Asm, e all’amministrazione comunale di Terni: quando si effettuerà lo scavo per la tubazione del metano, chiediamo di interrare anche un corrugato, affinché sia predisposto il passaggio di una linea di alimentazione elettrica per i lampioni. Così facendo il comune risparmierà due volte: in futuro non occorrerà rifare un secondo scavo, e non sarà necessario rifare l’asfalto due volte, bensì una sola dopo uno scavo unico.

Auspichiamo che i lavori di metanizzazione partano, quanto prima possibile, anche nella frazione di Collepaese, anch’essa inserita nel piano di metanizzazione dopo la delibera di quasi otto anni fa.