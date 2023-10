Terni, transenne davanti al bar: «Per noi disagio enorme»

di Fra.Tor.

«Capiamo la sicurezza, capiamo le difficoltà, ma creare grandi disagi ad esercenti e residenti non ci sembra giusto. Possibile che non si possano trovare soluzioni alternative?». La segnalazione arriva da Cecilia Paganoni, titolare dell’omonimo bar/forno di via Di Vittorio a Terni, in merito alle transenne posizionate sul marciapiede, di fronte alla sua attività.

Le transenne della discordia

«Il marciapiede, in questa parte di via Di Vittorio, sono anni che versa in condizioni pietose a causa delle radici di alcuni alberi – afferma l’esercente -, proprio come accade in gran parte della città. Molto spesso, purtroppo, le persone inciampano e volte cadono, come successo pochi giorni fa ad una signora. Bene, cosa fa il Comune di Terni? Posiziona le transenne nell’area, in questa occasione proprio davanti al mio locale, e poi non interviene. E quelle transenne possono restare lì per mesi. Una cosa analoga era accaduta qualche anno fa, sono state lì per oltre 9 mesi senza che nessuno intervenisse nella messa a posto del marciapiede, poi sono state tolte e tutto è rimasto come prima. Stavolta sono sicura che accadrà lo stesso – conclude Cecilia Paganoni – perché il Comune non ha soldi per interventi di questo tipo. Ma intanto rimane il disagio per i residenti e per noi commercianti».