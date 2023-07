Terni, tributi comunali: tempo di ‘staffetta’

Il passaggio era ormai chiaro da settimane ed ora è stato certificato con una specifica delibera di giunta, come da prassi si verifica in questi casi. In Comune a Terni c’è un nuovo funzionario responsabile dei tributi comunali dopo quasi tre anni – la nomina della dirigente pugliese risale al 28 ottobre 2020, all’epoca per Tosap, Tarsu, Ici, Tares, imposta di soggiorno, Imu, Tasi e Tari, ora il quadro è diverso – di gestione Grazia Marcucci: la proposta è dell’assessore Michela Bordoni e non è altro che un passaggio di consegne a favore di Claudio Carbone, il nuovo ‘dominus’ della direzione risorse umane/economiche tributarie dallo scorso 6 luglio. Da quel momento è trascorsa una settimana e con «estrema urgenza» è arrivata la designazione del 55enne ciociaro. A coadiuvarlo su questo fronte sarà la dottoressa Giulia Scosta, la funzionaria con posizione organizzativa attiva su questo fronte e responsabile del procedimento. D’altronde c’è la possibilità di «delegare da parte la sottoscrizione dei relativi atti, nonché l’esercizio di taluni poteri e funzioni connessi alla gestione del tributo al titolare di PO responsabile della struttura dedicata alla gestione dei singoli tributi». Dell’istruttoria tecnica se ne è occupato il dirigente Cataldo Renato Bernocco. Non una novità per Carbone: la stessa cosa accadde il 20 dicembre 2019 quando fu scelto per prendere il posto di Stefania Finocchio.

