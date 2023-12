Terni: ‘tris’ di arrivi per Altenativa Popolare. Beco, Makaj, Pocaforza

‘Tris’ di arrivi, da destra, da centro e da sinistra, per Alternativa Popolare – il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi – in provincia di Terni. Sono stati tutti annunciati sabato e, a modo loro, fanno discutere e ragionare. A prescindere dalle valutazioni, sono il segno dell’attivismo di AP e dei suoi quadri in vista delle prossime tornate elettorali. Il primo annuncio ha riguardato l’ex assessore della Provincia di Terni, in forza alla polizia di Stato, Filippo Beco (ex Rifondazione Comunista). Il coordinamento provinciale guidato da Lorenzo Filippetti lo ha nominato coordinatore comunale in quel di San Gemini. Il secondo annuncio è stato poi quello di Alfonc Makaj, punto di riferimento per la comunità albanese e Terni e candidato in consiglio comunale alle recenti amministrative con Forza Italia: per lui, in quell’occasione, un bel bottino di 230 voti. Makaj sarà candidato alle elezioni regionali sotto la ‘bandiera’ di AP. Infine il terzo annuncio, dato dal coordinatore regionale del partito Riccardo Corridore: parliamo dell’ingresso in Alternativa Popolare dell’ex consigliere della Lega di Terni, Francesco Pocaforza. Imprenditore agricolo, all’interno di AP Pocaforza è stato nominato coordinatore alle politiche agroalimentari per la provincia di Terni.

