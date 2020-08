Infortunio per una turista tedesca di 63 anni, in visita nella giornata di mercoledì alle Cascate delle Marmore (Terni). Il fatto è accaduto intorno alle ore 12.30. La donna è stata recuperata dagli operatori del Sasu – allertati dalla centrale unica del 118 – lungo un sentiero e da lì trasportata fino all’autoambulanza per il successivo trasporto in ospedale. In campo gli addetti del Soccorso Alpino – tecnici e operatori – di Terni.

