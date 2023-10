Terni, un 21enne bodybuilder al top: trionfo in terra veneta

Un 21enne talento nel mondo del bodybuilding al top in Veneto. Si chiama Pietro Tiraforti, 21 anni compiuti lo scorso 20 settembre, ed è seguito da un team ternano: il giovane, allenato da Maurizio Quaglietti, ha conquistato la vittoria in occasione dell’international contest al palazzetto dello sport di Brendola (Vicenza). Una sfida a firma Ainbb – la prima federazione nazionale di maggior rilievo su questo fronte, attiva dal 1988 – valida come gara di qualificazione per i mondiali in programma a Perugia il 3 e 4 novembre: il trionfo è arrivato nella categoria ‘Men’s physique under 21’ ed ora per lui si prospetta la partecipazione all’evento in terra umbra. A seguirlo ci sono anche la nutrizionista Eleonora Teodori, l’osteopata Francesco Gobbi ed il coach posing Luca Broccatelli.

