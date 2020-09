Europei canottaggio, Tonelli sfiora il podio

Podio sfiorato per Matteo Tonelli agli europei under 23 di canottaggio nel doppio – con lui Arturo Rotta della Sc Cerea – pesi leggeri. A Duisburg il duo azzurro, dopo aver conquistato la vittoria nella semifinale mattutina, è andato vicino al terzo posto nell’atto conclusivo del primo pomeriggio: per loro, 3° ai 1.500 metri, c’è la 4° piazza alle spalle di Belgio (trionfo per Tibo Vyvey e Marlon Colpaert), Germania (Nikita Mohr, Melvin Müller-Ruchholtz) e Francia (Paul Tixier, Ferdinand Ludwig) con il tempo 6.35.63. Alle spalle dell’Italia Estonia e Grecia. Resta comunque la buona performance per il 19enne rappresentante del Circolo Lavoratori Terni.

