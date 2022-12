Terni: una cittadina, la ‘piscina naturale’ e l’invito per il sindaco Latini

I cittadini ternani talvolta sanno essere particolari ed efficaci nel lanciare le proprie proteste. Come ad esempio nei casi di strada di Piedimonte e via Angeloni per l’albero da sistemare e la panchina rotta. Ora c’è una nuova, particolare iniziativa di una ragazza e riguarda Colli di Valenza: la foto è già indicativa e non ha bisogno di troppe spiegazioni. C’è una strada con evidenti problematiche – una discreta buca – e l’acqua a coprirla. «Gentile signor sindaco Leonardo Latini, gli abitanti della strada colli di Valenza ritengono di farle cosa gradita invitandola a prendersi un po’ di relax nella splendida piscina naturale che sorge proprio al centro della strada». Ai bordi sono state posizionate una sedia ed una sdraia. Idea decisamente carina. Da vedere se funzionerà o meno.

LA PROTESTA PER STRADA DI PIEDIMONTE

LA PROTESTA PER LA PANCHINA DI VIA ANGELONI