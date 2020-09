Terni, una strada invasa dai rifiuti a Colle dell’Oro

Giovedì pomeriggio alcuni volontari del gruppo civico Mi Rifiuto sono intervenuti in strada San Fortunato per ripulire il primo tratto dell’antica selciata, un percorso realizzato dai frati nel 1600 per collegare la chiesa di Colle dell’Oro alla città di Terni. «Abbiamo avuto la collaborazione, innanzitutto, di Graziana Diomei, una degli artefici del grande lavoro di ‘riscoperta’ di questo antico sentiero, di Marzio, uno dei validissimi operatori che spesso Asm ci mette a disposizione per darci ausilio durante le nostre attività e di Valeria alla sua prima esperienza con il nostro gruppo».

Rifiuti di ogni genere

Il lavoro di cittadini e associazioni impegnati a recuperare l’antico sentiero è stato «realmente imponente visto che tutto il percorso, fino alla chiesa, era completamente invaso dalla vegetazione. Tutto, a dire il vero, tranne il primo tratto che parte da strada San Fortunato. E proprio in questo primo tratto, facilmente raggiungibile dagli esseri umani abbiamo trovato la maggior parte dei rifiuti abbandonati in quest’area. Una zona effettivamente, piuttosto ‘appartata’ per cui non ci si deve meravigliare se i rifiuti prevalenti erano bustine di profilattici, fazzoletti e, purtroppo, le immancabili siringhe usate. Circa un’ora di attività per dare il nostro piccolo contributo a questa importante iniziativa che vedrà il suo culmine martedì 8 settembre con una camminata dalla chiesa di santa Maria delle Grazie fino alla chiesa di Colle dell’Oro passando, naturalmente, attraverso l’antica selciata. Camminata che i nostri volontari hanno potuto effettuare al termine della pulizia. Tutti i rifiuti sono stati naturalmente portati via dall’operatore dell’Asm che ringraziamo, come sempre, per il costante supporto che ci fornisce».

I prossimi interventi

Sabato 5 settembre alle 9 i volontari saranno nel piazzale di via Mascio, davanti la scuola De Amicis, per la pulizia dell’area in ausilio all’associazione Bruna Vecchietti che si occuperà anche di completare il murales già presente sulla piazza. Domenica 6 alle 8, invece, saranno nel piazzale di via Marzabotto, davanti ai civici dal 2 al 10, per la pulizia dell’area organizzata dai residenti del quartiere.