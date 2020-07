Terni, urta auto in sosta e si ribalta: ferita

Stava guidando lungo via Pasteur, nella zona di Campomicciolo a Terni, quando ha urtato un’autovettura in sosta a lato della carreggiata – una Lancia Musa – per poi ribaltarsi, finendo in bilico sulla rete di una recinzione di un condominio. L’incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì a Terni e ha coinvolto una Opel condotta da un’anziana: è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni. Ad occuparsi dei rilievi sono invece gli agenti della polizia Locale.

Condividi questo articolo su