Terni: va in carcere per una condanna per guida in stato d’ebbrezza

L’auto è stata controllata dalla polizia Stradale di Terni lungo il Rato e uno dei passeggeri si è mostrato piuttosto nervoso. È bastato un controllo degli agenti per capire il perché: sul soggetto pendeva un’ordine di custodia cautelare emesso dall’autorità giudiziaria nel 2017. Si tratta di un 60enne che, condannato per guida in stato di ebbrezza con sentenza passata in giudicato nel 2015, deve scontare 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di un’ammenda di 6 mila euro con sospensione della patente per 2 anni. L’uomo si era però reso irreperibile: da qui l’ordine di carcerazione che, dopo le formalità di rito, è stato eseguito dalla Stradale ternana. Ora il 60enne si trova nella casa circondariale di Terni. Il conducente della vettura fermata, risultato in tutto e per tutto in regola, ha proseguito il viaggio da solo.

