Terni, va nel Pavese per una gara e gli rubano le moto: «Un inferno»

di S.F.

Un’amarissima sorpresa da decine di migliaia di euro di danno. Non è stato un bel weekend al nord Italia per il ternano Alessandro Catallo dell’Ac4 Racing Team: nel fine settimana, a Sannazzaro de’ Burgondi, ha subito un furto dal valore di circa 40 mila euro. Rubate due moto Honda Crf 450 Supermotard del 2022. Indagano i carabinieri della locale stazione.

Il colpo

Il team si trovava ad Ottobiano – una delle tappe del circuito – per gli Internazionali d’Italia Supermoto. Giovedì e venerdì il gruppo ha dormito nel furgone, mentre sabato sera c’è stato il trasferimento in albergo: durante la breve assenza c’è stato il furto con i ladri che hanno forzato la serratura del portellone posteriore del veicolo in sosta (in un parcheggio custodito) per prendere i Supermotard. Immediata denuncia ai militari della stazione di Sannazzaro de’ Burgondi e caccia ai responsabili. Non il primo furto del genere che avviene in zona.

La rabbia

«Doveva essere un weekend tra amici, tra rivali immersi nel mondo più bello quello delle moto. Invece si è trasformato in un inferno. Grazie a tutti quelli che oggi hanno perso – il messaggio social di Catallo – un solo secondo per un abbraccio e una telefonata. Mi avete portato via due pezzi di cuore». La speranza è che le indagini possano portare al ritrovamento delle moto.