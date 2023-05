Terni: venerdì la 77° Festa della Repubblica. I nomi di tutti gli insigniti

Venerdì 2 giugno è tempo del 77° anniversario della Festa della Repubblica. A Terni la celebrazione sarà tra piazza Briccialdi – ore 9.45 – dove sarà effettuato l’alzabandiera e saranno deposte le corone d’alloro presso il Monumento ai caduti. Poi la cerimonia si sposterà in piazza Tacito a partire dalle 10.30.

Il programma

In piazza Tacito il prefetto Giovanni Bruno passerà in rassegna il picchetto, le rappresentanze, i labari e i gonfaloni. Seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Si proseguirà poi con la premiazione delle migliori tesi di laurea realizzate da studenti laureati (Simona Valentini e Luca Marchegiani) in ingegneria industriale presso la sede di Terni dell’università di Perugia, vincitori del concorso bandito dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni e da Confindustria Umbria. Spazio alla banda sinfonica dell’istituto superiore di studi musicali ‘Briccialdi’ che suonerà l’inno nazionale ed eseguirà alcuni brani musicali. Dalle ore 9.30 alle 13.00, inoltre, in corso Tacito saranno esposti alcuni mezzi di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, polizia locale e croce rossa. Dalle 14 alle 19 sarà possibile visitare – con prenotazione – la raccolta tecnica delle armi al Pmal, il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni.

Gli insigniti

Cavalieri dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’

1. Dott. Massimo BRACACCIA, residente ad Orvieto

2. Sig. Gianluca CECCHI residente a Terni

3. Sig. Rolando CHERUBINI residente a Parrano

4. Dott.ssa Dominga COTARELLA residente ad Orvieto

5. Sig. Massimo FILIPPI, residente ad Orvieto

6. Dott.ssa Michela GIOVANNELLI, residente a Terni

7. Col. dott. Andrea GIRELLA, residente ad Orvieto

8. Dott. Gianni MANCINELLI, residente a Terni

9. Sig.ra Maria Rosaria NOTARFONSO, residente a Terni

10. Luogotenente C.S. Paolo PETTINE, residente a Terni

11. Ten. Col. Alessandro PITTONI, residente a Terni

12. Dott.ssa Anna Cecilia STELLA, residente a Terni

13. Luogotenente C.S. dott. Antonio TALOTTI, residente a Terni

14. Sig. Fabio VULPIANI, residente a Terni

Ufficiali dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’

1. Ten. Col. Dott. Matteo BRANCHINELLI, residente a Terni

2. Primo Luogotenente Fabio GIGLI, residente a Stroncone

3. Ten. Carlo SIVOCCIA, residente ad Orvieto

Grande Ufficiale dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’

Gen. Sq. Dott. Giorgio BALDACCI, residente ad Amelia