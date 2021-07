Terni, Veramentebravo sulla scena musicale con ‘Crescere’

Primo lavoro musicale ufficiale per il giovanissimo ternano Filippo Giovannini – 18 anni appena – in arte ‘Veramentebravo’. Come tutti i suoi coetanei, Filippo si confronta con la vita e con la paura di crescere: lo fa attraverso un EP (acronimo di extendend play) intitolato ‘Crescere’. Composto da 6 tracce, l’EP porta l’ascoltatore a navigare nella sua testa, tra paure, pensieri, sogni e angosce. Un lavoro così introspettivo e personale da non lasciare spazio a featuring. L’alternanza di tre producer – il ternano Marco Anulli (in arte XIX) e altri due ragazzi, Super e Danzemacabre – regala varie sfaccettature al disco che alla fine risulta un giusto mix di pop, rap, elettronica e del più puro cantautorato influenzato dal nuovo corso indie. Mix e master del progetto sono stati affidati a Matthew Fortunati, mentre le foto sono opera di Leonardo Zen. ‘Crescere’ è uscito venerdì 2 luglio sotto la giovane etichetta ternana Letz ed è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming (Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music).

