Terni, via Breda: con l’auto sfonda il muro delle acciaierie. Ferito

LE FOTO

Incidente stradale nella notte fra martedì e mercoledì, intorno alle ore 3.15, in via Breda a Terni. Il conducente di un’autovettura Fiat Bravo ne ha perso il controllo, finendo contro il muro di cinta delle acciaierie, sfondandolo. Violento l’impatto, in seguito al quale il conducente del veicolo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Nel sinistro, comunque, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Con loro, personale Area Sicura per ripristinare la transitabilità della carreggiata. Scontati gli accertamenti relativi alle condizioni di guida dell’automobilista rimasto ferito.